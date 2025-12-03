San Francesco Saverio | il missionario che ha cambiato il mondo
. San Francesco Saverio è uno dei santi più venerati al mondo, noto per la sua straordinaria opera missionaria. Nato nel 1506 in Navarra, Spagna, Francesco Saverio è stato uno dei primi compagni di Sant'Ignazio di Loyola e uno dei fondatori della Compagnia di Gesù. La sua vita è stata dedicata alla diffusione del cristianesimo in Asia, compiendo viaggi missionari in India, Giappone e altre regioni orientali. La Canonizzazione e il Percorso verso la Santità. Francesco Saverio è stato canonizzato nel 1622 da Papa Gregorio XV, grazie ai suoi sforzi instancabili per portare il Vangelo in terre lontane e alla sua capacità di adattarsi a culture diverse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
