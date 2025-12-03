Samsung Galaxy Z TriFold | smartphone - tablet con schermo pieghevole in 3 parti

Samsung Electronics ha annunciato il lancio di Galaxy Z TriFold: un innovativo smartphone in grado di trasformarsi in un tablet grazie allo schermo pieghevole suddiviso in tre parti e dotato di doppia cerniera. Il design di Samsung prevede che i due pannelli laterali si ripieghino verso l'interno. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Samsung Galaxy Z TriFold: smartphone - tablet con schermo pieghevole in 3 parti

: “Acquista un Samsung Galaxy dall’1 al 28 dicembre 2025 e ricevi una cover ufficiale dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 in omaggio! #SamsungGalaxy” - facebook.com Vai su Facebook

Samsung Galaxy Z TriFold ufficiale: il tablet da 10 pollici che si piega e si infila in tasca Vai su X

Galaxy Z TriFold: ecco quanto potrebbe costare In Italia - In Corea del Sud, il Galaxy Z TriFold sarà disponibile in un’unica configurazione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage nella colorazione Crafted Black. Scrive cellulare-magazine.it

Samsung Galaxy Z TriFold è ufficiale: immagini, specifiche e primi video hands-on - Solo poche settimane fa un leak aveva svelato le prime immagini di Samsung Galaxy Z TriFold alle quali hanno fatto seguito i primi video che mostravano ... Lo riporta tuttoandroid.net

Samsung presenta ufficialmente il Galaxy Z TriFold: tutto quello che c'è da sapere, caratteristiche e prezzi - Lo smartphone pieghevole a doppia cerniera è un vero e proprio tablet, pensato per potenziare produttività e intrattenimento. Si legge su multiplayer.it

Samsung Galaxy Z TriFold: il prezzo potrebbe essere più basso del previsto, ma resta elevato - Il debutto del Samsung Galaxy Z TriFold è ormai imminente e le nuove indiscrezioni filtrate in rete offrono un’indicazione più precisa sul possibile prezzo ... Da tecnoandroid.it

Samsung annuncia Galaxy Z TriFold - Samsung annuncia il lancio di Galaxy Z TriFold, consolidando la propria leadership nei nuovi form factor progettati per l’era dell’AI mobile. Riporta evosmart.it

Samsung Galaxy Z TriFold: tecnologia a doppia piega e display da 10 pollici. Ecco prezzo e caratteristiche - Samsung presenta il Galaxy Z TriFold, il suo primo smartphone a doppia apertura con display da 10 pollici. Da firstonline.info