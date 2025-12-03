Sampdoria a Bogliasco ripresi gli allenamenti | testa alla sfida contro la Carrarese Le ultimissime sugli uomini di Gregucci
Sampdoria, i doriani sono tornati in campo per preparare la delicata sfida casalinga contro la Carrarese. I blucerchiati non possono sbagliare La Sampdoria di mister Angelo Gregucci è tornata ad allenarsi al centro sportivo di Bogliasco, struttura intitolata a Gloriano Mugnaini, per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato. L’obiettivo della settimana è chiaro: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
#Sampdoria, da Alessandro #Bellemo ad Alex #Ferrari: quinto infortunio al polpaccio. Colpa anche del campo di Bogliasco? - facebook.com Vai su Facebook
Sampdoria, gli ultrà a Bogliasco. Diktat alla squadra: “Basta alibi, dovete vincere” Vai su X
Sampdoria: stop per Alessandro Bellemo, anche Estanis Pedrola a parte ma non preoccupa. Il report da Bogliasco - Ripresa allenamenti per la Sampdoria ma senza Bellemo, che ha fatto terapie come Malagrida, a parte anche Pedrola ma era tutto programmato ... Scrive clubdoria46.it
Sampdoria, la Federclubs all'attacco della proprietà: "Liberiamoci di voi" - Intanto i tifosi proseguono la contestazione nei confronti di Tey, Walker, Manfredi e Fredberg ... Come scrive primocanale.it
Sampdoria in zona Serie C, lungo confronto tra Foti e la squadra - Lungo confronto tra Foti, Gregucci e i calciatori della Sampdoria questa mattina nell'immediata ripresa degli allenamenti a Bogliasco, senza alcun giorno di riposo dopo la sconfitta di ieri con lo Spe ... Come scrive primocanale.it
Allenamento Sampdoria, ripresa la preparazione per la gara di domenica contro la Carrarese: il report - Allenamento Sampdoria, il club blucerchiato ha diramato il consueto report sul lavoro della squadra di Angelo Gregucci. Lo riporta sampnews24.com
Allenamento Sampdoria, ripresa immediata a Bogliasco! 3 giocatori in differenziato - Allenamento Sampdoria, la squadra di Angelo Gregucci ha iniziato a lavorare in vista della partita contro la Carrarese: il programma del giorno La Sampdoria è tornata al lavoro a Bogliasco dopo la tra ... Riporta sampnews24.com
Sampdoria, Salvatore Foti ritrova Oliver Abildgaard: il guerriero in campo già con la Carrarese? - Dopo un mese Abildgaard torna ad allenarsi coi compagni a Bogliasco, Foti ritrova in gruppo il suo guerriero che punta Sampdoria- clubdoria46.it scrive