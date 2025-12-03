Salvini villa da 28 stanze a Roma per 1,35 milioni | Costava la metà del valore di mercato

Matteo Salvini e la sua compagna, la produttrice cinematografica Francesca Verdini, hanno acquistato una villa di lusso alla Camilluccia, nel cuore della Roma Nord più esclusiva e riservata. Un immobile da 674 metri quadrati, distribuito su quattro livelli, con 28 vani e due box auto, pagato 1,35 milioni di euro. Una cifra che, secondo quanto emerge dai documenti, corrisponderebbe a poco più di 2.000 euro al metro quadrato, ben al di sotto delle stime dell’Agenzia delle Entrate per la zona, che si attestano intorno ai 3.800 euro al metro quadro. Stando a quanto riporta Il Domani, l’operazione immobiliare segna la definitiva “romanizzazione” del leader leghista, un cambiamento significativo rispetto all’immagine pubblica che Salvini aveva costruito durante il lockdown del 2020. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Salvini, villa da 28 stanze a Roma per 1,35 milioni: “Costava la metà del valore di mercato”

