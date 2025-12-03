Salvini | L’Italia ha interesse a riaprire i ponti con la Russia prima di altri Sogno nuovi commerci e dialogo con Mosca

“A leggere il giornale sembra che qualcuno abbia voglia di fare nuove guerre. Io non ho voglia di nuove guerre, l’Italia non ha interesse a dichiarare guerra a nessuno, anzi abbiamo interesse a riaprire ponti, magari prima di altri, che per logiche locali invece hanno altri tipi di ragionamenti”. Matteo Salvini torna a lanciare messaggi amichevoli alla Russia, confermando il posizionamento della Lega come la forza di governo più ostile al sostegno militare a Kiev e al riarmo europeo in funzione anti-Mosca. Nel suo intervento all’inaugurazione del nuovo palazzo dell’Aviazione civile (Enac) a Roma, il vicepremier e ministro dei Trasporti ha detto di sognare un ritorno dei collegamenti aerei diretti tra l’Italia e la capitale russa, per “ riaprire i commerci e il dialogo con un Paese con cui non siamo in guerra”: “Spero, non tra anni ma tra mesi, di poter tornare a volare su Kiev e su Mosca direttamente da Roma e da Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salvini: “L’Italia ha interesse a riaprire i ponti con la Russia prima di altri. Sogno nuovi commerci e dialogo con Mosca”

Altre letture consigliate

Matteo Salvini“Io patteggio per l'Italia. Mettere fine al conflitto tra Russia e Ucraina è un bene per i ragazzi che muoiono al fronte. È un bene per l'economia italiana ed Europea. Chi si mette di mezzo per impedire un accordo tra Russia, Ucraina e Stati Uniti non - facebook.com Vai su Facebook

Convegno “Italia Direzione Nord - Buone politiche per grandi orizzonti”. In diretta dalla Triennale, a Milano, per parlare delle grandi opere che stiamo costruendo e del futuro che vogliamo. Fatemi compagnia! x.com/i/broadcasts/1… Vai su X

Salvini: “Sogno che l’Italia riapra i ponti con la Russia prima degli altri” - Romeo: “No a missili a lungo raggio, decreto di proroga aiuti non allineato al percorso negoziale” ... Riporta msn.com

Salvini sfida Saviano in tribunale: «Mi ha diffamato». E lui lo attacca - ROMA In una fase in cui tutto è estremizzato, tutto è contundente e l’astio e l’odio dominano la scena, specialmente quella internazionale, un piccolo gesto di cortesia tra avversari non ci starebbe ... Scrive ilmessaggero.it

Salvini "provoca" sull'ipotesi del dopo Schifani (ma in funzione Lombardia), l'ira di Forza Italia: «Non abbiamo bisogno dei suoi consigli» - Il vicepremier ha evitato di indicare una figura precisa per l’Isola, ma ha sottolineato che il suo partito avrà «qualche suggerimento da dare» ... Segnala lasicilia.it

Cosa ha detto Salvini su Macron - La convocazione al Quai d'Orsay, il ministero degli Esteri francese, è avvenuta poche ore dopo che il leader ... Scrive repubblica.it

Salvini vs Saviano, il ministro: “Mi ha detto vergognati, è un maleducato”. Lo scrittore: “Quando parla non pensa” - Roberto Saviano e Matteo Salvini si sono ritrovati faccia a faccia nel tribunale di Roma durante un’udienza del processo per diffamazione a carico dello scrittore. Lo riporta blitzquotidiano.it

Salvini e Saviano faccia a faccia in tribunale. Il ministro: “Gli ho stretto la mano e lui mi ha detto ‘Vergognati'” - “Ho ritenuto i post offensivi da ministro, da cittadino, da segretario di partito – ha ribadito in quella ... Segnala ilfattoquotidiano.it