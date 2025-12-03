Salvini | Il Ponte si farà lo vuole anche l' Ue E si scontra con Boschi sul caro voli

"Il ponte sullo Stretto si farà, milioni di italiani lo vogliono, lo aspettano e lo meritano, non è un capriccio del ministro Salvini ma una priorità dell'Unione europea", ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time di oggi pomeriggio alla Camera dei Deputati. Dopo la battuta d'arresto per le motivazioni fornite giovedì scorso dalla Corte dei Conti sulla bocciatura della delibera Cipess relativa al progetto, il ministro leghista sembra non aver perso l'entusiasmo. Ci tiene a sottolineare che "già nel 1984 venne identificato (il ponte ndr) come anello mancante per aumentare i collegamenti tra paesi" dall'Ue e che "l'intero governo è al lavoro sui rilievi trasmessi dalla Corte dei Conti", aggiungendo che "sono di diversa natura: alcuni attengono alle interlocuzioni con l’Ue, che si sono svolte sempre in uno spirito di leale collaborazione; altri alle procedure amministrative poste in essere per la mole ingente di documenti necessari per la delibera Cipess, e su questi aspetti sono in corso gli approfondimenti tecnici, non politici per comprendere come integrare al meglio il corposo apparato documentale già disponibile”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Salvini: "Il Ponte si farà, lo vuole anche l'Ue". E si scontra con Boschi sul caro voli

