Salvini | Il Ponte ce lo chiede l’Europa Bonelli Avs | Sciocchezza Costa M5s | Lei è un ministro preso su Temu

“Il Ponte sullo Stretto ce lo chiede l’Europa”. È questa l’ultima versione fornita dal Ministro delle infrastrutture e trasporti del governo Meloni, Matteo Salvini. Durante il Question Time a Montecitorio siaAvs, sia il Movimento 5 Stelle hanno interrogato il ministro sull’opera che non ha avuto il via libera dalla Corte dei Conti. “Il Ponte si farà milioni di italiani lo vogliono, lo aspettano, lo meritano” afferma Salvini. “Io farò di tutto affinché l’Italia ce l’abbia”. Bonelli ha contestato i costi. “Silvio Berlusconi aveva più a cuore i conti pubblici dello Stato che lei perché Berlusconi prevedeva costi per il 60% di privati e 40% per lo Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salvini: “Il Ponte ce lo chiede l’Europa”. Bonelli (Avs): “Sciocchezza”. Costa (M5s): “Lei è un ministro preso su Temu”

