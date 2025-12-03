Salvini | Carabinieri a processo per la morte di Ramy? Assurdo e vergognoso

ROMA – “Carabinieri a processo per la morte di Ramy? Un’altra richiesta assurda e vergognosa. Onore all’Arma e alle nostre forze dell’ordine! Riforma della giustizia? Sì, grazie”. E’ quanto scrive sul suo account ufficiale X il segretario della Lega, Matteo Salvini (foto), commentando la conferma della richiesta, da parte della procura della Repubblica di Milano, di procedere per omicidio stradale nei confronti del carabinier coinvolto nell’inseguimento di Ramy, il ragazzo egiziano morto l’anno scorso a Milano. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Salvini: “Carabinieri a processo per la morte di Ramy? Assurdo e vergognoso”

21 novembre. Virgo Fidelis, Patrona dei Carabinieri. Oggi rendiamo omaggio a chi difende l’Italia con disciplina, onore e dedizione assoluta. Sempre al fianco delle Forze dell’Ordine, sempre dalla parte di chi rischia la vita per la nostra sicurezza. - facebook.com Vai su Facebook

Caso Ramy, 7 carabinieri a rischio processo: "In quattro nascosero l'urto tra i veicoli e la presenza di un testimone" - Chiusa l'indagine sulla morte del 19enne di Corvetto deceduto poco più di un anno fa al termine di un inseguimento dei militari. Si legge su today.it

Caso Ramy, pm Milano chiude inchiesta: 7 carabinieri rischiano processo - Otto in tutto gli indagati: sette carabinieri e Fares Bouzidi, l'amico della vittima che guidava lo scooter ... Lo riporta msn.com

Chiuse le indagini per la morte di Ramy: un carabiniere verso il processo per omicidio stradale - Morte Ramy a Milano, indagini chiuse: un carabiniere verso il processo per omicidio stradale. Si legge su corrierenazionale.it

Ramy, carabiniere e amico rischiano il processo per omicidio stradale: coinvolti anche altri sei militari - La Procura di Milano chiude l’inchiesta sulla morte di Ramy Elgaml: indagati il carabiniere alla guida della gazzella e Fares Bouzidi, il giovane in sella allo scooter ... Riporta altarimini.it

Ramy, carabinieri verso il processo. Salvini: "Assurdo e vergognoso" - La Procura di Milano ha notificato un nuovo avviso di conclusione indagini preliminari sul caso di di Ramy Elgaml, il 19enne morto il 24 ottobre 2024 a Milano dopo un inseguimento di 8 km ... msn.com scrive

Morte Ramy Elgaml, pm confermano accusa omicidio stradale per carabiniere e amico - Leggi su Sky TG24 l'articolo Morte Ramy Elgaml, pm confermano accusa omicidio stradale per carabiniere e amico ... tg24.sky.it scrive