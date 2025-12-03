Salvini al Question Time | Sul Ponte avanti senza nuova gara Bonelli | Non vi fermerete? Nemmeno noi segnalazione a Bruxelles

Il Ponte sullo Stretto approda al question time della Camera, riaccendendo lo scontro politico. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha risposto alle interrogazioni sulle iniziative per la modifica delle procedure relative al progetto sulla base dei rilievi della Corte dei conti, con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

"Nella consapevolezza che il Ponte sullo Stretto è un'opera che l'intera Ue ci chiede di realizzare, l'intero governo è al lavoro sui primi rilievi della Corte dei conti" Matteo Salvini ha risposto oggi al question time a due interrogazioni, di Avs e M5s, sulla bocciatu

Question Time di @AngeloBonelli1 al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo #Salvini, sulle iniziative per la modifica delle procedure relative al progetto del Ponte sullo Stretto sulla base dei rilievi della Corte dei conti, con particolare riferimento

Salvini: "Il Ponte si farà, lo vuole anche l'Ue". E si scontra con Boschi sul caro voli - Il vicepremier leghista ha risposto a due interrogazioni di M5s e Avs sull'infrastruttura bocciata dalla Corte dei Conti: "Il governo è già a lavoro sui rilievi".

Ponte sullo Stretto, Salvini dice che non serve una nuova gara e che lo vuole l'Ue: ma non è vero - Matteo Salvini ha risposto oggi al question time a due interrogazioni, di Avs e M5s, sulla bocciatura da parte della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto

Ponte sullo Stretto, Salvini: "Non è un capriccio mio o del governo, lo chiede la Ue" - Il leader della lega: "Il ponte sullo Stretto porterà sviluppo, lavoro, meno traffico e meno inquinamento: è una infrastruttura che serve all'Italia e non a Salvini"

Sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina arrivano le rassicurazioni in Parlamento da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Ponte sullo Stretto, Salvini: "In caso di stop penale ridotta al 4 per cento" - ROMA – "La penale in caso di blocchi dei lavori sarebbe del 4% dei lavori non eseguiti, si tratta della metà del valore che è l'8% previsto dal codice degli appalti".

Camera: Salvini, Urso, Pichetto Fratin e Foti oggi alla seduta del question time - Tra temi Ponte Stretto, autovelox, ex Ilva, avanzamento Pnrr