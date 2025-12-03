Salvatore Baiardo rinviato a giudizio | è accusato di calunnia nei confronti di Massimo Giletti e favoreggiamento

Ieri, martedì 2 dicembre, era stato arrestato e riportato in carcere per aver violato una prescrizione imposta con i domiciliari. Oggi per Salvatore Baiardo, l’ex gelataio di Omegna già condannato per favoreggiamento ai boss mafiosi Giuseppe e Filippo Graviano (da lui aiutati nella latitanza negli anni ’90), è arrivato il rinvio a giudizio per il reato di calunnia aggravata nei confronti del giornalista Massimo Giletti e per favoreggiamento, secondo l’accusa, in favore di Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Cosa Nostra. La decisione è stata presa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Firenze, Fabio Gugliotta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

