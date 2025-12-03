Salute zero rischi La nota del Comune | Allarme rientrato

Visto l’accaduto, forse quel tetto in eternit della ditta di infissi dovrà essere interamente smontato e rifatto. Sarebbe la principale prescrizione pronta a partire da Arpae, Ausl e vigili del fuoco verso l’azienda dalla quale sarebbe cominciato il maxi incendio di ieri a Mancasale. Nulla di sicuro, è più certo però che ormai sia solo una questione interna all’azienda. Dal punto di vista dell’esterno, l’allarme di ieri per la salubrità dell’aria è rientrato rapidamente. Tutta la vicenda la sta seguendo da vicino il vicesindaco Lanfranco de Franco, che è subito accorso con i tecnici. Nella nota del pomeriggio di palazzo non c’era già più la prescrizione della chiusura di uffici e finestre nel raggio di un chilometro a Est. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

