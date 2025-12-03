Salute zero rischi La nota del Comune | Allarme rientrato
Visto l’accaduto, forse quel tetto in eternit della ditta di infissi dovrà essere interamente smontato e rifatto. Sarebbe la principale prescrizione pronta a partire da Arpae, Ausl e vigili del fuoco verso l’azienda dalla quale sarebbe cominciato il maxi incendio di ieri a Mancasale. Nulla di sicuro, è più certo però che ormai sia solo una questione interna all’azienda. Dal punto di vista dell’esterno, l’allarme di ieri per la salubrità dell’aria è rientrato rapidamente. Tutta la vicenda la sta seguendo da vicino il vicesindaco Lanfranco de Franco, che è subito accorso con i tecnici. Nella nota del pomeriggio di palazzo non c’era già più la prescrizione della chiusura di uffici e finestre nel raggio di un chilometro a Est. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Analisi Cliniche Cerasole: Tecnologia e Qualità per la Tua Salute Tecnologia Avanzata Strumentazione per risultati rapidi e accurati. Tutto in Sede Prelievo analisi referto: zero passaggi esterni, solo efficienza. Team Specializzato Professi - facebook.com Vai su Facebook
"Salute, zero rischi". La nota del Comune: "Allarme rientrato" - Visto l’accaduto, forse quel tetto in eternit della ditta di infissi dovrà essere interamente smontato e rifatto. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Schillaci, 'sanità sia proattiva per intercettare rischi' - "La prevenzione è una priorità del ministero della Salute, una leva strategica per migliorare lo stato di salute della popolazione e garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale". Secondo ansa.it
Caldo estremo e salute: cosa vuol dire allerta «rossa» o «arancione» o «gialla»? Chi rischia di più e cosa fare - Cosa vuole dire «allerta rossa» o «bollino arancione» o «giallo»? Si legge su corriere.it
Cos'è il taser e come funziona - A Pescara, un uomo di circa 30 anni è morto in seguito a un arresto cardiocircolatorio, poco dopo essere stato ... Si legge su repubblica.it