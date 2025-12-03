Saluta la mamma poi Tatiana scompare nel nulla | Le è capitato qualcosa

Bresciatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex fidanzato che vive a Brescia è uno dei tasselli chiave su cui si concentrano le indagini sulla scomparsa di Tatiana Tramacere, 27 anni, sparita da Nardò il 24 novembre. Forse voleva raggiungerlo, forse no: nulla è escluso. Di lei restano solo una poesia pubblicata sui social e un rapido. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

