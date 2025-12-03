Saluta la mamma poi Tatiana scompare nel nulla | Le è capitato qualcosa

L'ex fidanzato che vive a Brescia è uno dei tasselli chiave su cui si concentrano le indagini sulla scomparsa di Tatiana Tramacere, 27 anni, sparita da Nardò il 24 novembre. Forse voleva raggiungerlo, forse no: nulla è escluso. Di lei restano solo una poesia pubblicata sui social e un rapido. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Fuori programma a Eboli: Mengoni scende dal palco per salutare una piccola 'fan' di pochi mesi. La mamma l'ha portata al concerto con grandi cuffie per proteggere le orecchie - facebook.com Vai su Facebook

Saluta la mamma, poi Tatiana scompare nel nulla: "Le è capitato qualcosa" - Della studentessa di psicologia, origine ucraine ma residente in provincia di Lecce, non si hanno notizie da fine novembre. Si legge su bresciatoday.it

La mamma di Tatiana Tramacere, la 27enne sparita da Nardò: ‘Le è capitato qualcosa’ - E' il timore di Ornella, la mamma di Tatiana Tramacere, la 27enne di cui non si hanno più ... Segnala corrieresalentino.it

La poesia d'amore e il saluto alla mamma, le ultime tracce di Tatiana scomparsa nel nulla a 27 anni - Della studentessa di psicologia, origine ucraine ma residente in provincia di Lecce, non si hanno notizie da fine novembre. Segnala today.it