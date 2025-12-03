Salto con gli sci Coppa del Mondo Wis?a 2025 Terra di opportunità qui può vincere chiunque!

La quarta tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-26 di salto con gli sci si terrà sabato 6 a domenica 7 dicembre a Wis?a, in Polonia. La località è famosa soprattutto per aver dato i natali ad Adam Ma?ysz, autentico mito del salto polacco, al quale peraltro è intitolato il trampolino su cui si gareggerà nel weekend. L’oggi quarantottenne rappresenta la ragione vivente della diffusione del salto con gli sci fra il pubblico polacco, in seno al quale la disciplina è diventata a tutti gli effetti nazionalpopolare. Per intenderci, Ma?ysz in Polonia rappresenta ciò che in Italia sono stati (o sono) Alberto Tomba nello sci, Marco Pantani nel ciclismo, Valentino Rossi nel motociclismo e Jannik Sinner nel tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wis?a 2025. Terra di opportunità, qui può vincere chiunque!

News recenti che potrebbero piacerti

La Slovenia che torna a vincere nel salto con gli sci, l'Italia a podio nelle staffette di biathlon, lo sci alpino, il curling, il calcio, il basket NBA ed il rally nella puntata di oggi del nostro settimanale sportivo. E nel weekend tre dirette della Coppa del Mondo di biathl - facebook.com Vai su Facebook

Salto con gli sci, la Coppa del Mondo maschile di scena a Ruka. Il trampolino finnico incute timore… - 26 di salto con gli sci andrà in scena sabato 29 e domenica 30 novembre. Lo riporta oasport.it

Salto con gli sci, le donne tornano a Wisla dopo 3 anni. Stavolta non sarà gara ibrida! - 26 di salto con gli sci si disputerà giovedì 4 e domenica 5 dicembre a Wisla (Polonia), contesto in ... Da oasport.it

La Coppa del mondo di salto con gli sci della FIS prende il via a Lillehammer con CHiQ come partner ufficiale - Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro ... Riporta adnkronos.com

Salto con gli sci: Maruyama trionfa nell'opening di Coppa del Mondo a Lillehammer e interrompe il dominio Prevc - La Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2025/26 si apre nel segno della giapponese Nozomi Maruyama, che dopo il trionfo nel Summer Grand Prix, conferma ... Segnala neveitalia.it

La Coppa del Mondo di salto è già nel vivo: da domani c'è Falun, confermati i sei azzurri dell'opening - Bresadola, Insam e Cecon impegnati martedì e mercoledì in Svezia, dove da venerdì toccherà alle ragazze mentre il settore maschile sarà di ... Si legge su neveitalia.it

Coppa del mondo di sci, Mikaela Shiffrin vince slalom femminile a Copper Mountain - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Mikaela Shiffrin vince slalom femminile a Copper Mountain ... Secondo sport.sky.it