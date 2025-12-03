L’ incontro tra Volodymyr Zelensky e gli americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che era in programma oggi a Bruxelles, non avrà luogo «a causa del ritorno a Washington degli inviati statunitensi», che ieri 2 dicembre a Mosca hanno tenuto un colloquio di cinque ore con Vladimir Putin, senza arrivare a un accordo o compromesso sulla fine della guerra in Ucraina. Lo riporta Kyiv Post, citando fonti non specificate e aggiungendo che Zelensky sta tornando in Ucraina. Il motivo dell’annullamento del vertice non è stato reso noto: il Cremlino sostiene che Witkoff e Kushner abbiano “promesso” a Putin di volare direttamente negli Usa dopo i colloqui. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Saltato l’incontro a Bruxelles tra Witkoff, Kushner e Zelensky