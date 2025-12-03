Salta incontro WitkoffKushnerZelensky

13.30 Salta l'incontro tra i due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con Zelensky. Mentre, la Russia ha detto di non aver respinto il piano Usa, solo alcune parti, il Segretario di Stato Usa, Rubio, riferisce di "qualche progresso nei colloqui con il Cremlino". Ma il presidente russo Putin avverte l'Europa: "Se vuole la guerra siamo pronti". Dal canto suo,il leader ucraino Zelensky, dopo gli incontri a Bruxelles con i consiglieri Ue, si dice pronto a parlare con gli inviati Usa, che però tornano per ora a Washington. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

