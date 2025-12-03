Salone Ablondi ecco il festival del vernacolo livornese | due giorni di teatro popolare comicità e tradizione

Livornotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Salone Ablondi, situato nel quartiere della Scopaia, si prepara a ospitare un weekend attesissimo dagli amanti del teatro popolare: il Festival del Vernacolo Livornese, organizzato dalla Compagnia La Carovana sotto la direzione artistica di Diego Bellettini. Un appuntamento, quello del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Al 46° Festival del Dialetto di Varano c'è Anna e la Profezia. Il vernacolo anconetano sotto i riflettori - 30 andrà in scena la celebre commedia "Anna e la Profezia" di Marco Burini (anche ... Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Salone Ablondi Festival Vernacolo