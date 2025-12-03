Tempo di lettura: 3 minuti La tredicesima edizione di Dermosa arriva a Salerno e riunisce oltre 350 dermatologi e pediatri provenienti da tutta Italia. Dal 4 al 6 dicembre 2025, le sale del Grand Hotel Salerno ospiteranno tre intense giornate di studio e confronto dedicate alle patologie dermatologiche in età pediatrica, in un programma ricco e articolato curato dal professor salernitano Giuseppe Ruggiero, Vicepresidente della World Health Academy of Dermatology and Paediatrics. L’importanza del congresso emerge dai numeri: saranno presentati ventidue casi clinici da pediatri, dermatologi e specializzandi, a cui si affiancheranno ventiquattro relazioni in plenaria e tre letture magistrali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno per tre giorni capitale della Dermatologia pediatrica con “Dermosa”