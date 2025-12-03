Salento Tatiana scomparsa da dieci giorni | l' ultima cena con il fidanzato a Nardò e i biglietti per tornare dall' ex Cosa non torna

Cresce la preoccupazione e proseguono a ritmo serrato le ricerche di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni di Nardò, scomparsa dalla sua abitazione nel pomeriggio di lunedì 24. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, Tatiana scomparsa da dieci giorni: l'ultima cena con il fidanzato a Nardò e i biglietti per tornare dall'ex. Cosa non torna

