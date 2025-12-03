Sale scommesse troppo vicine alla scuola il Tar dispone la riapertura

L’Ufficio Campania dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà accertare la correttezza del calcolo della distanza tra due sale scommesse di Teverola e l’istituto scolastico L. Van Beethoven. Nel frattempo, come riporta Agipronews, i due locali possono proseguire temporaneamente le proprie. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Argomenti simili trattati di recente

Scacco alla gang delle scommesse illegali: arresti a Salerno, Napoli e Foggia #Salerno - facebook.com Vai su Facebook

GIOVANISSIMI E SCOMMESSE. Sala giochi troppo vicino alla scuola: il questore toglie la licenza. Ma i giudici… - TEVEROLA – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha disposto la sospensione della revoca delle licenze di due sale scommesse a Teverola (Caserta), consentendo loro di continuare ... Secondo casertace.net

Sale scommesse troppo vicine alla scuola, il Tar dispone la riapertura - I giudici dispongono nuovi accertamenti sulle distanze e sospendono la revoca delle licenze decisa dal questore ... Lo riporta casertanews.it

Apertura centro scommesse bloccato dal Consiglio di Stato nel Veronese: troppo vicino all'ambulatorio - Consiglio di Stato blocca un centro scommesse a Colognola ai Colli: distanza insufficiente da un poliambulatorio. Si legge su nordest24.it

Stop scommesse a Colognola ai Colli: bloccata l’apertura di una sala - Prevale la tutela sanitaria: il Consiglio di Stato sbarra la strada a un nuovo centro scommesse a Colognola ai Colli ... Segnala veronaoggi.it

Il Consiglio di Stato ferma l’apertura di un centro scommesse a Colognola ai Colli - Il Consiglio di Stato ferma l’apertura di un centro scommesse a Colognola ai Colli: troppo vicino ad una struttura sanitaria. Segnala veronaoggi.it

Chiuse le sale scommesse di piazza Mazzini e via Resia - Intorno alle 11 di mercoledì 7 maggio la polizia municipale di Bolzano ha notificato un ordinanza di chiusura e apposto i sigilli a due sale scommesse del capoluogo, in piazza Mazzini e in via Resia. Come scrive rainews.it