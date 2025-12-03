Saldo IMU 2025 entro il 16 dicembre | scadenze codici tributo e istruzioni F24
Il termine per il saldo IMU è vicino. Si tratta dell’ultima scadenza, dopo l’acconto di giugno, per pareggiare i conti con tassa sugli immobili, dovuta ogni anno. La data da segnare in rosso è martedì 16 dicembre 202 5. Entro questa data si chiudono i pagamenti. Non tutti i proprietari di case sono però chiamati alla cassa. Il tributo si paga infatti solo per alcune categorie di immobili. Inoltre esistono agevolazioni ed esenzioni anche per quest’anno. Ricordiamo poi che da settembre 2024 è in vigore la nuova IMU semplificata, che chiede ai Comuni di mettersi in regola dal 2025, adeguando le aliquote a sole 128 fattispecie, anziché le oltre 250mila sopravvissute fino ad oggi. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
