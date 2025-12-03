Dal primo gennaio il salasso alle attività produttive è servito. Un bar che potenzialmente occupa suolo pubblico per 100 metri quadrati tramite il proprio dehor passerà dal pagare 63 euro al metro quadrato alla nuova tariffa di 73,90 euro, approvata con delibera dalla giunta Biancani a metà novembre. "Nel caso – conferma Davide ippaso, direttore di Confesercenti – il titolare passerebbe dai 6.300 euro di tassa annua ai futuri 7.300 euro in vigore dal 1 gennaio 2026. Da un anno all’altro l’esercente passerebbe a pagare 1.000 euro in più. C’è da dire che la grandezza media degli attuali dehor – conclude – si aggira sui 45 metri quadrati per cui l’esborso medio è di conseguenza minore", ma l’aumento per i tributi legati all’occupazione di suolo pubblico è del 17,3%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salasso di capodanno. Rincari ai commercianti: "C’è chi potrà pagare fino a mille euro di più"