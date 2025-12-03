Sadjide Muslija uccisa a Pianello Vallesina marito in fuga | l’arresto ad aprile per le violenze e il dietrofront
L’allarme del datore di lavoro e la tragica scoperta. Non si è presentata a lavoro. Un’assenza insolita, che ha immediatamente insospettito il suo datore di lavoro. È stato proprio il suo mancato arrivo in azienda a far scattare la segnalazione ai Carabinieri, dando avvio a una catena di eventi che ha portato alla scoperta di un femminicidio brutale. Quando i militari della Stazione di Moie di Maiolati Spontini sono arrivati intorno alle 10:30 del 3 dicembre nell’abitazione di via Garibaldi, a Pianello Vallesina (frazione del comune di Monte Roberto in provincia di Ancona), hanno trovato Sadjide Muslija, 49 anni, macedone, riversa sul letto, senza vita, con evidenti segni di violente percosse. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
