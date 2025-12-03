Sadie Sink | Sono diventata adulta con Stranger Things e ora dirle addio fa paura Ma sono pronta a custodire fino all’ultimo il destino di Max

Vanityfair.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attrice si racconta tra l’ultima stagione della serie, i nuovi progetti a teatro e il debutto nel mondo Marvel. E riflette sul rapporto con i social, sulla fama precoce e sull’arte di mantenere i segreti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sadie Sink: «Sono diventata adulta con Stranger Things, e ora dirle addio fa paura. Ma sono pronta a custodire fino all’ultimo il destino di Max»

