Sadie Sink | Sono diventata adulta con Stranger Things e ora dirle addio fa paura Ma sono pronta a custodire fino all’ultimo il destino di Max

L’attrice si racconta tra l’ultima stagione della serie, i nuovi progetti a teatro e il debutto nel mondo Marvel. E riflette sul rapporto con i social, sulla fama precoce e sull’arte di mantenere i segreti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sadie Sink: «Sono diventata adulta con Stranger Things, e ora dirle addio fa paura. Ma sono pronta a custodire fino all’ultimo il destino di Max»

