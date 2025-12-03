sacred ritorna con last pixel of ancaria

Dopo anni di silenzio, il mondo di Ancaria torna finalmente a farsi vivo con Sacred: Last Pixel of Ancaria, un nuovo progetto che segna un cambio di direzione radicale per la storica serie action RPG. Questa volta, però, il ritorno avviene sotto forma di un’avventura in stile 16 bit, sviluppata da SparklingBit e prodotta da THQ Nordic, con una campagna Kickstarter fissata per il 14 aprile 2026. Una scelta che mette al centro la community, chiamata a sostenere direttamente la rinascita del franchise. A differenza dei capitoli originali, il nuovo Sacred adotta una veste retrò che richiama i grandi classici dell’epoca pixel, pur conservando il tono irriverente, caotico e caricaturale che ha sempre definito la saga. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

