Sabrina Salerno si blocca e Francesca Fagnani non incalza | così Belve offre una lezione importante

Nel corso dell'intervista la conduttrice ha scelto di non cavalcare il disagio della sua ospite offrendo uno spaccato di umanità e solidarietà che vorremmo vedere di più in televisione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sabrina Salerno si blocca e Francesca Fagnani non incalza: così Belve offre una lezione importante

