Sabrina Salerno a Belve | Mai stata l’amante di Berlusconi

Cantante e showgirl, sex symbol iconica degli anni’80. Sabrina Salerno svela i momenti belli e quelli più difficili della sua vita. Nello studio di Belve Salerno parla del ‘noto’ flirt con Silvio Berlusconi. “Quanto c’è di vero in quel gossip?” chiede Fagnani. “Non sono mai stata la sua amante” risponde la cantante di ‘Boys’ che aggiunge: “Hanno creato un alone di mistero su questa cosa. Lui era affascinato dalla bellezza, io ero un po’ sfrontata. Mi impose al programma ‘Premiatissima’. Oggi se sono qua è anche grazie a lui, gli sono molto riconoscente”. Il difficile rapporto con il padre. Sul difficile rapporto col padre a Fagnani confessa: “ L’ho conosciuto solo a 12 anni, non ha voluto riconoscermi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sabrina Salerno a Belve: “Mai stata l’amante di Berlusconi”

