Sabrina Salerno a Belve | ‘Mai stata amante di Berlusconi’ la rivelazione su un cantautore famoso

Sabrina Salerno su Berlusconi: ‘Sono qua grazie a lui, gli sono riconoscente’. Sabrina Salerno ospite del format più spigoloso di Rai 2 il 2 dicembre. La showgirl — oggi 57enne e reduce da una battaglia vinta contro il tumore — si è mostrata in splendida forma e ha ripercorso a Belve alcuni passaggi cruciali della sua vita, alternando ironia, emozione e qualche rivelazione inattesa. Nella lunga conversazione, Salerno ha chiarito una volta per tutte le voci che per anni l’hanno indicata come presunta amante di Silvio Berlusconi. Ha spiegato di essere riconoscente all’ex premier per aver sostenuto la sua partecipazione a Premiatissima, ma ha escluso ogni coinvolgimento sentimentale, attribuendo quel gossip a una costruzione mediatica che nel tempo ha alimentato un alone di mistero attorno alla loro conoscenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sabrina Salerno a Belve: ‘Mai stata amante di Berlusconi’, la rivelazione su un cantautore famoso

Altri contenuti sullo stesso argomento

Aveva solo 12 anni quando chiamò per la prima volta suo padre. A rispondere fu la moglie, ma da quel momento cominciò un percorso che l’ha segnata per sempre. Sabrina Salerno si commuove davanti a Francesca Fagnani e racconta per la prima volta in t - facebook.com Vai su Facebook

Sabrina Salerno: «Il gossip su Silvio Berlusconi? Non sono mai stata la sua amante, ma se sono qui è anche grazie a lui» Vai su X

Sabrina Salerno a Belve : «Mi sono innamorata di un cantante italiano amatissimo, di quelli che riempiono gli stadi. Mio padre non ha mai voluto riconoscermi» - La showgirl e cantante, icona degli anni Ottanta, si confida con Francesca Fagnani: «Non sono mai stata l’amante di Berlusconi, ma lui era affascinato dalla bellezza e io un po’ sfrontata» ... Da vanityfair.it

Sabrina Salerno piange a Belve: “Mai detto chi è mio padre perché era un uomo in vista, non voleva si sapesse” - Sabrina Salerno si racconta di fronte a Francesca Fagnani nella puntata di Belve andata in onda il 2 dicembre. Scrive fanpage.it

Belve, Sabrina Salerno in lacrime: "È ancora difficile parlarne..." - La showgirl e cantante è tornata a parlare della sua infanzia difficile a Belve nell'intervista rilasciata a Francesca Fagnani, in onda stasera martedì 2 dicembre s ... Scrive msn.com

Sabrina Salerno a Belve: "Qui anche grazie a Berlusconi". Poi svela la storia col famoso cantante - Sabrina Salerno a Belve tra carriera, flirt con Berlusconi, rapporto col padre e l'amore per un cantante italiano ... Scrive corrieredellosport.it

Sabrina Salerno nell'intervista a Belve ringrazia Berlusconi ma nega il flirt, "mai stata la sua amante" - Nell’intervista rilasciata a Belve, Sabrina Salerno ha ricordato l’aiuto di Berlusconi, ma ha negato di aver avuto un flirt con lui ... Lo riporta virgilio.it

“Lei è tremenda…”: Sabrina Salerno colta in fallo dalla Fagnani, ecco il nome di un noto amore segreto - Sabrina Salerno spiazza la Fagnani a Belve: tra verità scomode, vecchi gossip e un cantante “da stadio”, una risposta mancata accende il caso. Riporta donnaglamour.it