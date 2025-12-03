Sabrina Carpenter continua a costruire il suo impero di fragranze come se fosse una bakery pop-star, e l’ultimo arrivo nel menu Sweet Tooth è letteralmente. una Lemon Pie da indossare. La nuova Sweet Tooth Lemon Pie è disponibile ora e aggiunge una nota super fresca e frizzante alla sua linea gourmand già amatissima — quella che profuma di espresso, caramello, ciliegie e cioccolato, per capirci. Sweet Tooth Lemon Pie: Sabrina Carpenter trasforma il profumo in pasticceria pop. Questa volta la vibe è più luminosa: candied lemon, neroli e bergamotto italiano aprono la fragranza come una fetta di torta appena tagliata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sabrina Carpenter lancia Sweet Tooth al gusto Lemon Pie (e noi non vediamo l’ora di scoprirlo)