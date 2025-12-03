Sabrina Carpenter contro la Casa Bianca | Non usate la mia musica per i vostri video disgustosi

La popstar americana Sabrina Carpenter ha duramente condannato l’amministrazione di Donald Trump per l’utilizzo non autorizzato della sua canzone Juno in un video governativo pubblicato sui social. Il filmato, diffuso dall’account ufficiale della Casa Bianca, mostra agenti dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement), l’agenzia federale che si occupa di controlli sull’immigrazione, mentre rincorrono, arrestano e ammanettano diverse persone. Nel video, in sottofondo risuona un frammento specifico di Juno, in particolare la parte del testo dove la cantante allude a posizioni sessuali cantando “Have you ever tried this one?” (Avete mai provato questa?). 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sabrina Carpenter contro la Casa Bianca: “Non usate la mia musica per i vostri video disgustosi”

