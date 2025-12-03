Sabato al Teatro delle Api tutti insieme per Telethon
La solidarietà, quando è vera e sentita, non conosce confini, ancora di meno quando si tratta di darsi da fare per raccogliere fondi per aiutare la ricerca contro le malattie rare e l’iniziativa in programma per sabato (inizio ore 21,15) al Teatro delle Api ne è una bella e chiara conferma. Promossa dal Nuovo Comitato San Lorenzo di Sant’Elpidio a Mare, con la Fondazione Telethon e col patrocinio del Comune di Porto Sant’Elpidio, la serata ha un titolo eloquente: ‘L’unione . fa la cura’ e il divertimento per quanti vorranno raccogliere l’invito a partecipare è assicurato grazie alla commedia in vernacolo in tre atti ‘ Niente da dichiarare ’, messa in scena dagli attori della Filodrammatica Piorachese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
