Sabatini il commento sulla decisione del VAR di ieri sera Poi il focus già su Napoli Juve | Spero che il pubblico non fischi Spalletti

Sabatini: vittoria facile, ma mistero VAR su David. Il fuorigioco semiautomatico non sbaglia, la squadra è in buona condizione per Napoli. Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha analizzato la vittoria per 2-0 della Juventus contro l’ Udinese in Coppa Italia. Il giudizio è positivo: la Juventus ha vinto facile e ha dimostrato di essere in buona condizione. La squadra si è presentata in crescita in vista del ciclo decisivo. Sabatini ha lodato le prestazioni degli attaccanti. Jonathan David è stato protagonista del primo gol, in realtà un autogol di Palma, e poi di un gol molto bello, purtroppo annullato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sabatini, il commento sulla decisione del VAR di ieri sera. Poi il focus già su Napoli Juve: «Spero che il pubblico non fischi Spalletti»

