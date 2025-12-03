Russia-Ucraina | salta l’incontro Witkoff-Zelensky mentre la Commissione Ue presenta il piano per l’uso degli asset russi

Un incontro di cinque ore, nessun accordo definitivo raggiunto e l'annullamento del confronto tra i negoziatori americani e il Presidente ucraino. Tuttavia, «non sarebbe corretto» affermare che il presidente Putin abbia respinto le proposte di pace degli Stati Uniti durante i colloqui di ieri con Steve Witkoff e Jared Kushner. A dirlo, questa mattina, è stato il Portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, commentando l'esito dei colloqui svoltisi al Cremlino nella serata di ieri. Le parole di Peskov. L'incontro martedì sera, secondo Peskov, «è stata la prima volta in cui si è svolto uno scambio diretto di opinioni.

