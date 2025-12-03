Russia-Ucraina | a Mosca cinque ore di colloqui tra Putin e Witkoff ma ancora nessun accordo

Una vera e propria maratona negoziale, non vi è altro modo per definire l’incontro di oltre quattro ore tra il team negoziale americano, composto dall’inviato speciale Steve Witkoff e dal genero di Trump Jared Kushner, e il Presidente russo Vladimir Putin, affiancato dai suoi consiglieri Kirill Dmitriev e Yuri Ushakov. L’obiettivo era sempre lo stesso: trovare la quadra giusta per porre fine alla guerra che da quasi quattro anni devasta l’Ucraina, cominciata nel febbraio 2022 con l’invasione russa. Tutti gli occhi erano su Mosca. A partire da quelli del Presidente Trump, che dalla riunione di gabinetto occorsa nella serata italiana ha fatto sapere di attendere «aggiornamenti sull’incontro» subito dopo la fine della riunione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Russia-Ucraina: a Mosca cinque ore di colloqui tra Putin e Witkoff, ma ancora nessun accordo

