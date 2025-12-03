Russia Putin incontra i volontari che aiutano i soldati
Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato i volontari che stanno aiutando coloro che combattono in Ucraina. Intervenendo al Forum internazionale sulla partecipazione civile, tenutosi mercoledì a Mosca, ha affermato che le loro vite “sono un meraviglioso esempio per l’intero Paese, in particolare per i giovani che vedono davanti a sé eroi reali, autentici, non fiabeschi, che sanno cos’è la Patria e come difenderla”. Putin ha consegnato il premio Volontario dell’anno ad Anna Pluzhnikova, una delle partecipanti al forum. Il forum dei volontari ha preso il via in vista della Giornata del volontariato che in Russia si celebra il 5 dicembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Putin: "Se l'Europa vuole la guerra con la Russia, noi siamo pronti". Il video http://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/putin-se-europa-vuole-guerra-russia-noi-siamo-pronti-00001/ - facebook.com Vai su Facebook
PRIME PAGINE | Colloqui Usa-Russia a Mosca. Putin all'Ue: 'siamo pronti alla guerra'. #ANSA Vai su X
Russia, Putin incontra i volontari che aiutano i soldati - (LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato i volontari che stanno aiutando coloro che combattono in Ucraina. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Russia, economia sempre più in crisi: Putin taglia i bonus ai soldati volontari. «Stanno finendo i soldi» - La guerra tra Russia e Ucraina sta tornando a livelli di scontro elevatissimi e Mosca continua a spingere sul fronte, sostenuta da intere di ... Riporta corriereadriatico.it
Terminato incontro di Putin con Witkoff e Kushner a Mosca - A Mosca, il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto Steve Witkoff, inviato speciale del presidente americano Donald ... Lo riporta adnkronos.com
Mosca, Putin incontra inviato Usa Witkoff per negoziati pace - Vladimir Putin ha incontrato al Cremlino l’inviato di Trump Steve Witkoff, accompagnato da Jared Kushner, per discutere possibili vie di pace in Ucraina. Scrive tg24.sky.it
Putin: il testo Usa-Ucraina "una base", ma se Kiev non cede il Donbas "lo prenderemo con la forza" - Zelensky: la diplomazia va avanti nel fine settimana "La nostra difesa delle posizioni, la nostra resistenza in prima linea e il nostro lavoro congiunto con i partner per garantire una migliore posizi ... Scrive msn.com
Ucraina-Russia, Putin punisce anche chi sostiene la guerra: la nuova purga - Ora finiti nel mirino della macchina repressiva del presidente russo Vladimir Putin, che sembra rivolgersi all'interno e li bolla come ''agenti ... Lo riporta adnkronos.com