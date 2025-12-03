russia putin incontra i volontari che aiutano i soldati

Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato i volontari che stanno aiutando coloro che combattono in Ucraina. Intervenendo al Forum internazionale sulla partecipazione civile, tenutosi mercoledì a Mosca, ha affermato che le loro vite “sono un meraviglioso esempio per l’intero Paese, in particolare per i giovani che vedono davanti a sé eroi reali, autentici, non fiabeschi, che sanno cos’è la Patria e come difenderla”. Putin ha consegnato il premio Volontario dell’anno ad Anna Pluzhnikova, una delle partecipanti al forum. Il forum dei volontari ha preso il via in vista della Giornata del volontariato che in Russia si celebra il 5 dicembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

