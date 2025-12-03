Russia e Cina lasciano passare la Risoluzione 2803 | una vittoria apparente che pesa solo sugli USA

L’astensione di Mosca e Pechino sorprende molti osservatori, ma dietro c’è un calcolo strategico: congelare il conflitto, limitare Israele e scaricare su Washington la gestione di un piano inattuabile. La coerenza strategica di due potenze globali Da sempre Russia e Cina seguono una linea di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Russia e Cina lasciano passare la Risoluzione 2803: una vittoria apparente che pesa solo sugli USA

Scopri altri approfondimenti

La strategia della Cina e gli affari militari con la Russia: così si rafforza l'asset Mosca-Pechino Vai su X

Ministero degli Esteri cinese: "Raggiunto un nuovo consenso tra Cina e Russia" Il 3 dicembre, il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian ha presieduto la conferenza stampa ordinaria. In risposta a una domanda sulla visita in Russia di Wang Yi, membro d Vai su Facebook

CINA E RUSSIA: L’ASSE DELLA GUERRA - Secondo quanto riportato dal Washington Post il 26 settembre scorso, la Russia sta fornendo equipaggiamento, tecnologia e ... Si legge su opinione.it

Cina, Russia, Gaza e Ucraina. Politi: “Equilibrio mondiale a rischio ogni giorno” - L’equilibrio geopolitico subisce minacce a ogni latitudine e negli ultimi giorni ha visto numerosi scossoni. Segnala agensir.it

Russia, Cina, Stati Uniti e non solo. L'èra dei test nucleari e l'annuncio di Trump - ) La Russia è al secondo posto, la Cina è distante al terzo posto ma sarà pari in cinque anni. Da ilfoglio.it

Power of Siberia 2, il nuovo gasdotto tra Russia e Cina (attraverso la Mongolia): firmato l’accordo - Nei giorni del 25 esimo vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) a Tianjin, Russia e Cina annunciano di aver siglato un accordo per la costruzione di un nuovo gasdotto tra i ... Riporta repubblica.it

PATTO CINA-RUSSIA/ “Dall’Artico allo spazio, ecco il piano di Xi per sfruttare Putin” - Xi sa che Putin dipende da lui: lo sostiene per evitare i rischi di un cambio di regime a Mosca Trump chiede a Xi Jinping di premere su ... Come scrive ilsussidiario.net

La Russia fornirà altro petrolio alla Cina - Il colosso petrolifero Rosneft ha firmato un accordo per la fornitura a Pechino di ulteriori 2,5 milioni di tonnellate di petrolio ... Segnala ansa.it