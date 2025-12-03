Runjaic dopo Juventus Udinese | Meglio nella ripresa ma nel nostro miglior momento abbiamo concesso il rigore Peccato essere usciti ma contro il Genoa sarà diverso

Runjaic dopo Juventus Udinese. Il tecnico dei friuliani ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Coppa Italia perso 2-0 Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha analizzato nel post-partita la sconfitta per 2-0 in Coppa Italia in casa della Juventus, una gara che ha visto i friulani cedere nella ripresa dopo un avvio complicato. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Runjaic dopo Juventus Udinese: «Meglio nella ripresa, ma nel nostro miglior momento abbiamo concesso il rigore. Peccato essere usciti, ma contro il Genoa sarà diverso»

