Rugby World Cup 2027 sorteggio amaro per l' Italia Formula e tutti i gironi

Roma, 3 dicembre 2025 - Il sorteggio di Sydney ha definito i sei gironi della Rugby World Cup 2027, primo Mondiale a 24 squadre nella storia della competizione. Una formula rinnovata, con sei gruppi da quattro e sedici posti disponibili per la fase a eliminazione diretta: alle prime due classificate si aggiungeranno infatti le quattro migliori terze. Per l'Italia l'urna australiana non è stata benevola. Gli Azzurri sono finiti nel girone B, insieme ai campioni in carica del Sudafrica, alla Georgia e alla Romania. Un raggruppamento considerato tra i più impegnativi dell'intera fase iniziale, al pari del girone D che mette insieme Irlanda, Scozia, Uruguay e Portogallo.

