Rugby In Sardegna una partita a due velocità per il Cus Siena Il risultato finale premia nettamente i padroni di casa

Prima storica trasferta in campionato in Sardegna per il Banca Centro Cus Siena, ospite di un’ Olbia Rugby indicata fra le favorite per il salto di categoria. Sulla panchina dei sardi Mirko Luciano, che a Siena ha giocato una stagione, dettaglio che ha reso il clima ancora più caloroso e amichevole. In campo l’avvio è stato tutto di marca olbiense: al 6’ i padroni di casa allargano e segnano in tuffo all’ala (7-0), al 12’ colpiscono in intercetto nel momento migliore del Banca Centro Cus Siena (14-0) e al 21’ sfondano al centro per il 21-0. I bianconeri costruiscono due piattaforme nei 5 metri avversari senza concretizzare e allo scadere incassano la quarta meta che vale il 28-0 dell’intervallo (bonus offensivo già acquisito). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

