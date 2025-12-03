Rubano righelli | beccati avevano droga e 2000 euro in contanti

Arezzo, 3 dicembre 2025 –  Una chiamata al  112  per un furto di pochi euro si è trasformata in un’operazione antidroga che ha portato a una denuncia e a un arresto. Due giovani avevano hashish e 2000 euro in contanti. È successo nella mattina di ieri, quando un commesso di un negozio in  via Piave  ha segnalato due giovani che avevano nascosto tra i vestiti penne, matite e piccoli oggetti di cancelleria, tentando di uscire senza pagare. Le Volanti sono arrivate sul posto e, grazie alle immagini della videosorveglianza, hanno potuto confermare il tentativo di furto. Apparentemente una situazione semplice, ma i poliziotti hanno subito notato nei due ragazzi un atteggiamento eccessivamente nervoso rispetto alla refurtiva recuperata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

