Ruba un' auto ruba in un cantiere poi la fuga a tutto gas finita nei campi

Nel pomeriggio di martedì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari hanno intercettato a Rovato un’auto rubata la notte precedente a Cologne. Appena il conducente ha visto la pattuglia, ha tentato la fuga, dando vita a un breve inseguimento tra le strade del paese.Il fuggitivo, un 32enne. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

#Siracusa | Tentano di #rubare un ‘#auto: denunciati due uomini - facebook.com Vai su Facebook

Ruba un'auto, ruba in un cantiere, poi la fuga a tutto gas (finita nei campi) - Il ladro è un cittadino albanese di 32 anni, trovato alla guida di un’auto rubata e in possesso di attrezzature edili trafugate da un cantiere locale. Secondo bresciatoday.it

Fugge su un’auto rubata con a bordo anche della refurtiva: arrestato - Nel pomeriggio di martedì un equipaggio del Radiomobile dei Carabinieri di Chiari ha individuato un’auto risultata rubata nella notte precedente a Cologne. Lo riporta giornaledibrescia.it

Rovato, auto rubata intercettata dai carabinieri: denunciato un 32enne dopo un inseguimento - Nel bagagliaio rinvenuti strumenti e attrezzature edili di valore, rubati poco prima da un cantier ... Secondo quibrescia.it

Cerignola, commando armato ruba auto sulla Statale: l'uomo alla guida lasciato in ginocchio in strada - Un uomo, che alla guida della sua Mercedes stava percorrendo la statale 16 nel tratto tra Foggia e Cerignola, è stato affiancato da un'altra ... Secondo corriereadriatico.it

Auto sotto assedio, boom di furti: i 5 modelli più rubati in Italia - Dai dati del Ministero dell’Interno emerge un aumento dei furti del 3% rispetto al 2023: nel mirino non solo auto di lusso, ma anche utilitarie e veicoli commerciali. Riporta ecoblog.it

Ruba un’automobile e si schianta contro una pompa di benzina: stazione di rifornimento in fiamme - La scorsa domenica, 24 agosto, nei pressi di Kojonup, in Austrialia, un uomo di 28 anni è entrato in una fattoria della zona e ha rubato una Nissan Patrol. Secondo blitzquotidiano.it