Ruba un portafogli in metro davanti a un poliziotto e viene arrestato

Milanotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha derubato un anziano, ma non si è reso conto che poco prima aveva attirato l’attenzione di un poliziotto. E per lui sono scattate le manette.Un cittadino cubano di 29 anni anni è stato arrestato dopo aver derubato un anziano di 75 anni su un treno della M3 (la “Gialla”) a San Babila nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

