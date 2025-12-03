Ruba un portafogli in metro davanti a un poliziotto e viene arrestato
Ha derubato un anziano, ma non si è reso conto che poco prima aveva attirato l’attenzione di un poliziotto. E per lui sono scattate le manette.Un cittadino cubano di 29 anni anni è stato arrestato dopo aver derubato un anziano di 75 anni su un treno della M3 (la “Gialla”) a San Babila nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Firenze: aggredisce l’ex compagna e le ruba portafogli. Arrestato https://www.firenzepost.it/2025/12/02/firenze-aggredisce-lex-compagna-e-le-ruba-portafogli-arrestato/ Cronaca, Top News, aggredisce l'ex compagna in piazza dalmazia, ruba portafoglio alla ex - facebook.com Vai su Facebook
Ruba giubbotto, due cellulari ed il portafoglio ad un rappresentante: 45enne arrestato dai carabinieri di Chiavari buff.ly/4KFPVHW Vai su X
Derubata in metro davanti alla polizia locale, arrestati due borseggiatori - È successo sulla M1 nella stazione di Lotto nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre, arrestato un ragazzino di 15 anni e un giovane di 21 ... Riporta milanotoday.it