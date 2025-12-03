Ruba un borsello da un furgone in sosta e viene arrestato

Ha messo a segno un furto su un furgone, ma in pochi minuti è stato intercettato dai carabinieri e arrestato. I militari del Radiomobile di Padova hanno messo le manette ai polsi in flagranza di reato ad un 52enne di origini jugoslave, residente in città, già noto alle forze dell'ordine per reati.

