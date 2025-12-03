Ruba tre felpe da 150 euro e cerca di scappare dal negozio

Tenta di rubare 150 euro di vestiti, ma viene beccato e arrestato.È successo domenica 30 novembre all’Ipercoop di Borgomanero, dove un 51enne ha cercato di uscire dal negozio con tre felpe Nike senza pagare, dopo aver danneggiato i dispositivi anti taccheggio.L’uomo è stato arrestato dai. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Arona24 Borgomanero24. . Ruba felpe in un supermercato di Borgomanero, arrestato - facebook.com Vai su Facebook

Ruba felpe e giubbotti all’Ovs. Inseguito dal titolare e arrestato - In manette per furto e resistenza un 26enne del Senegal, fermato dai poliziotti al parco. Scrive ilrestodelcarlino.it

Ruba 150 euro in monete. Incastrato dalle telecamere - Il titolare si è accorto del furto dentro il suo locale, il ‘Sushi top’ in via Martiri di Cervarolo 76, osservando le riprese delle telecamere dal suo cellulare. Riporta ilrestodelcarlino.it

Ruba tre paia di auricolari all’Unieuro: “Volevo rivenderle per pagarmi una stanza al motel” - Ha rubato tre paia di auricolari all’Unieuro dell’Oriocenter, per un valore complessivo di 150 euro. Si legge su bergamonews.it