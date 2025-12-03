Ruba sei bottiglie di liquore aggredisce il vigilante con calci pugni e tenta di colpirlo con un cutter | arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno tratto in arresto un 26enne straniero, ritenuto, al termine degli accertamenti e delle verifiche svolte, il presunto responsabile di una rapina impropria. Erano circa le 11 del mattino del 29 novembre. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Ruba sei bottiglie di liquore, aggredisce il vigilante con calci, pugni e tenta di colpirlo con un cutter: arrestato

