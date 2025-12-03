Rti e Medusa contro Perplexity Ai | prima azione legale in Italia per violazione del copyright nel campo dell’Intelligenza artificiale

Perplexity avrebbe utilizzato senza permesso e su larga scala numerosi contenuti audiovisivi e cinematografici di loro proprietà per addestrare i propri sistemi di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rti e Medusa contro Perplexity Ai: prima azione legale in Italia per violazione del copyright nel campo dell’Intelligenza artificiale

Approfondisci con queste news

Il New York Times contro Perplexity: la startup di AI accusata di violazione di copyright - A un anno dall’avvio della battaglia legale contro OpenAi e Microsoft, il New York Times si è scagliato contro la startup di AI generativa Perplexity. Come scrive lettera43.it

Il New York Times contro Perplexity, la startup AI sostenuta da Jeff Bezos: smettete di usare i nostri articoli - Srinivas, il ceo della startup: non abbiamo nessun interesse a essere antagonisti di qualcuno Il New York Times sta per iniziare un'altra ... milanofinanza.it scrive

Amazon contro Perplexity, il browser IA che fa acquisti finisce nel mirino, ma la startup replica: "è bullismo" - Negli Stati Uniti è scoppiata una grande controversia sul ruolo dei browser basati su intelligenza artificiale. Da msn.com

Amazon contro Perplexity, il browser IA che fa acquisti finisce nel mirino, ma la startup replica: "è bullismo" - Amazon ordina a Perplexity di fermare gli acquisti automatici del suo browser AI, ma la startup risponde parlando di "bullismo digitale". Da multiplayer.it