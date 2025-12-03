Rs-28 Sarmat l' ennesimo fallimento della superarma nucleare con cui la Russia vorrebbe spaventare il mondo

Il flop dell'ultimo test del missile balistico intercontinentale è l'ultimo in una lunga serie di insuccessi di un'arma su cui Putin conta molto.

Tanto per essere chiari: il Sarmat-2, il missilone megagalattico russo che ieri (per l'ennesima volta) è esploso in aria, è lo stesso con cui Medvedev e i propagandisti tipo Solovyov, minacciano ogni 3x2 di distruggere l'occidente. Ricordatevelo la prossima volta Vai su X

Russia, il nuovo missile intercontinentale Sarmat fa flop: esploso nel sito di lancio, è il quarto test che fallisce - 28 Sarmat è stato un fallimento totale – spiegano gli esperti – Il missile è esploso nel silo lasciando un enorme cratere e distruggendo il sito del test.

Ucraina, Mosca: "I missili Sarmat sono in modalità combattimento". Cosa sono e perché la Nato li teme - 30 Satan 2), è stato progettato per le Forze missilistiche strategiche russe.