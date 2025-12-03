Rs-28 Sarmat l' ennesimo fallimento della superarma nucleare con cui la Russia vorrebbe spaventare il mondo

Wired.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il flop dell'ultimo test del missile balistico intercontinentale è l'ultimo in una lunga serie di insuccessi di un'arma su cui Putin conta molto. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Rs-28 Sarmat, l'ennesimo fallimento della “superarma” nucleare con cui la Russia vorrebbe spaventare il mondo

