Rottamazione quinqies al via da gennaio 2026 | attese le prime adesioni per bloccare pignoramenti e fermi
La nuova rottamazione quinqies potrebbe diventare operativa già da gennaio 2026. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà infatti tenuta a mettere online il software dedicato alle adesioni entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2026, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista entro la fine dell’anno. Di conseguenza, già dalla seconda metà di gennaio sarà possibile inviare le prime domande, consentendo ai contribuenti interessati non solo di accedere alla definizione agevolata ma anche di bloccare eventuali pignoramenti e fermi amministrativi in corso. La misura rientra nel pacchetto di interventi fiscali previsti dalla manovra e punta a offrire un nuovo percorso di regolarizzazione per chi ha debiti con il fisco, confermando la linea di continuità con le precedenti edizioni della rottamazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
