Rossi a sorpresa Valentino 3.0 corre verso una serie tv e un libro | Chi l’attore giusto? Brad Pitt Ci assomigliamo

Un libro per raccontare la favola di una vita da leggenda. E dopo, la tv, una serie, diciamo pure una sorta di serie-documentario, per rivedere e rileggersi i capitoli di mille emozioni (in pista e non solo). Poi. poi, ecco il messaggino a Brad Pitt (nella foto). Sorride e racconta con orgoglio i suoi programmi, Rossi. Programmi che inquadrano la vita del Valentino 3.0, fra libri, social e set cinematografici. "Ci siamo, ci stiamo lavorando e siamo messi bene – annuncia Vale –. Stiamo facendo il libro, quando sarà finito saremo pronti per la tv". "Penso – continua ai microfoni del programma ’Say Waaad?’ in onda su Radio Deejay – verrà fuori una serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rossi a sorpresa. Valentino 3.0 corre verso una serie tv (e un libro): "Chi l’attore giusto? Brad Pitt. Ci assomigliamo»

