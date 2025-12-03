Roscigno Vecchia | appuntamento con il Presepe vivente del ' 900

Salernotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si accende la magia del Natale nel borgo di Roscigno Vecchia che si trasformerà in un vero e proprio presepe. Accadrà il 7 dicembre dalle 15:30 in occasione del "Presepe del '900 - la vita del borgo rivive nel Natale della memoria", iniziativa del comune di Roscigno, con la realizzazione di My. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

roscigno vecchia appuntamento presepeNel borgo di Roscigno Vecchia in scena il presepe vivente del '900 - L'articolo Nel borgo di Roscigno Vecchia in scena il presepe vivente del '900 proviene da OttoPagine. Lo riporta msn.com

roscigno vecchia appuntamento presepeRoscigno Vecchia rivive con il presepe vivente del '900 - Il borgo UNESCO di Roscigno Vecchia, nel Salernitano, rivive con il "Presepe Vivente del '900", in programma domenica 7 dicembre 2025 a partire dalle 15. Riporta ansa.it

roscigno vecchia appuntamento presepeRoscigno Vecchia torna a vivere: il presepe vivente del ‘900 accende il Natale della memoria - Domenica 7 dicembre, a partire dalle ore 15:30, il borgo abbandonato nel cuore del Cilento, tornerà a popolarsi ... Come scrive infocilento.it

roscigno vecchia appuntamento presepeSalerno, rivive il borgo UNESCO di Roscigno con il "Presepe Vivente del '900" - Il paese abbandonato nel cuore del Cilento, grazie a il "Presepe Vivente ... Secondo msn.com

Nel borgo Unesco di Roscigno musica, cultura e teatro - Per dieci giorni, Roscigno Vecchia, nel Salernitano, smette di essere un paese fantasma e torna a respirare arte, suoni, parole. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Roscigno Vecchia Appuntamento Presepe