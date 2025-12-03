Roncadelle | Rondinelle Comics
Il mondo del cosplay torna a invadere il Centro Commerciale Rondinelle di Roncadelle con uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della cultura pop. Domenica 7 dicembre, gli spazi del centro si trasformeranno in un palcoscenico vivace e coloratissimo, pronto ad accogliere personaggi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sabato 24 gennaio, alle ore 10:30, firmacopie del libro di Iryna Gavrysh MADAME CIPRIA presso Feltrinelli Librerie nel Centro Commerciale Rondinelle di Roncadelle (BS) --- https://www.lafeltrinelli.it/eventi/a1gOf000004izIPIAY/roncadelle/fl-roncadelle - facebook.com Vai su Facebook
Lotteria Italia, quarto premio da un milione e mezzo a Roncadelle biglietto venduto alle Rondinelle - Epifania fortunata per la provincia di Brescia: a Roncadelle, nella rivendita di Valerio Cornali dentro al centro commerciale Le Rondinelle (uno dei luoghi più amati dai bresciani che tentano la ... Segnala brescia.corriere.it