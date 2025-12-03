Roncadelle | Rondinelle Comics

Bresciatoday.it | 3 dic 2025

Il mondo del cosplay torna a invadere il Centro Commerciale Rondinelle di Roncadelle con uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della cultura pop. Domenica 7 dicembre, gli spazi del centro si trasformeranno in un palcoscenico vivace e coloratissimo, pronto ad accogliere personaggi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

